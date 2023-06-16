Sultangazi Belediyesi Ana Kucağı'nda miniklerin yılsonu gösterisi

Sultangazi Belediyesi Ana Kucağı'nda eğitim alan 36-66 ay yaş grubu miniklerin yılsonu gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Cebeci Mahallesi'nde yapılacak yeni Ana Kucağı binasının temelini atacaklarının müjdesini vererek, "Çocuklarımız eğitimle çok daha güçlü hale gelsin, çocuklarımızla gurur duyalım istiyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan Ana Kucağı, yılsonu gösterisi öğrenciler ve ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz da katılarak, minik öğrenciler ve ailelerin sevincine ortak oldu.

Programda bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Bugün burada bulunan çocuklarımızın, bu cıvıl cıvıl neşesinin belediye binamıza ve şehre yayıldığına gönülden inanıyoruz. Eğitim konusu bizim vazgeçilmezimiz. Eğitim bizim için, toplum için oldukça önemli. Eğitim çocuklarımızı sadece belirli alanlarda eğitmek değil, bu yaşlardan başlayarak çocuklarımıza sevgiyi aşılamak, arkadaşlarını, kardeşlerini, anne-babalarını, öğretmenlerini, çevrelerini, doğayı sevmeyi onlara öğretmemiz lazım. Sevmeyle birlikte herkese saygı duymayı öğretmeliyiz. Çünkü bu eğitimi baştan vermediğimiz sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öğretmediğimizde belirli bir yaşa geldikten sonra bunu öğretmek oldukça zor. Çocuklarımız elbette fenni ilimlerle bir yere kadar gidebilir. Vereceğimiz bu eğitimle onları çok daha değerli hale getirebiliriz. Onların bu bilinçle yetişmesine katkıda bulunabiliriz. Bu çerçevede Ana Kucağımız güzel bir başlangıç oldu" dedi.

Cebeci Mahallesi'ne yeni Ana Kucağı Müjdesi

Cebeci Mahallesi'nde yeni bir Ana Kucağı'nın temelini atacaklarının müjdesini veren Başkan Dursun, "Cebeci'de yapacağımız Ana Kucağımızda inşallah 200'e yakın çocuğumuz, yine belediyemiz bünyesindeki Ana Kucağı'nda eğitimle buluşmuş olacak. Bu kreşleri olabildiğince fazlalaştıracağız. Ana Kucağı'ndan bir kazanç ya da kar elde edelim duygusuyla hareket etmiyor, tamamen hizmet amacıyla hareket ediyoruz. Çocuklarımız eğitimle çok daha güçlü hale gelsin, çocuklarımızla gurur duyalım istiyoruz. Sultangazi'de eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle ilgili çok daha güçlü çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan Yaz Spor Okullarımıza her yıl 7-8 bin başvuru yapılıyor. Gençlerimiz Yaz Spor Okullarımızda yaz boyunca eğitim alacak. Bu şekilde 7'den 70'e herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çocuklarınız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan siz değerli anne-babalara da burada bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Ana Kucağı'nın bu sürece gelmesine vesile olan mesai arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Dursun'un konuşmasının ardından sahne alan minik öğrencilerin, Değerler Eğitimi'nden İngilizce ve halk oyunlarına kadar pek çok alanda yeteneklerini sergiledikleri program büyük beğeni topladı. - İSTANBUL