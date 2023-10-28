Siirt'te Lise Öğrencilerinden Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Koreografi Çalışması

Siirt'te Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde koreografi çalışması gerçekleştirdi. 120 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

SİİRT'te lise öğrencileri, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı, Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kentteki okullarda da kuruluş yıl dönümü için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde 100'üncü yıl koreografisi oluşturdu. 120 öğrencinin okul bahçesinde oluşturduğu '100'üncü Yıl? yazılan koreografi, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)