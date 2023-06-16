Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencileri İtalya'da

Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Erasmus KA-121 okul eğitimi kapsamında İtalya'nın Caserta şehrini ziyaret etti. Öğrenciler, 'Dijital Vatandaşlık Elçileri' adlı proje faaliyeti yaptı. İtalya'daki programı başarı ile tamamlayan öğretmen ve öğrenci grubu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti.

Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Erasmus KA-121 okul eğitimi kapsamında İtalya'nın Caserta şehrini ziyaret etti.

Yurtdışına yönelik eğitim çalışmaları çerçevesinde, Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu Müdürü İsmail Sağlam, öğretmenler Nuray Ter, Işın Pelin, Tekin Oya Ada ve okulun 10 öğrencisi, 22-26 Mayıs'ta İtalya'nın Caserta şehrine bir ziyaret gerçekleştirdi. Seferihisarlı öğrenciler, "Erasmus KA-121 Okul Eğitimi" kapsamında Istituto Comprensivo Macerata adlı okulda, "Dijital Vatandaşlık Elçileri" adlı proje faaliyeti yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler, Avrupa okul ağına katılarak, küresel vatandaşlık kavramı ile tanışıp, küresel bağlar kurarken, güvenli internet kullanımı ve dijital eğitim araçları ile yeni içerikler hazırladılar.

İtalya'daki programı başarı ile tamamlayan öğretmen ve öğrenci grubu, destekleri için teşekkür etmek ve bilgilendirme yapmak için Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret ettiler. Başkan Yetişkin, ziyaretine gelen öğretmen ve öğrencilere, belediyenin yeni üretimine başladığı mandalina gazozundan ikram etti.