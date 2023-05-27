Rehber Öğretmenlerin Sayısı Yaygınlaştırılacak

'DEĞİŞİKLİK HAZIRLANDI VE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ'

Rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak amacıyla norm düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Rehber öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek için veya herhangi bir sorunla karşılaştıklarında onlara yol göstermek için canla başla çalışıyorlar ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak rehber öğretmenlerimizin sayısını tüm okullarımızda yaygınlaştıracak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Mayıs'ta yaptığımız 45 bin öğretmen ataması son yılların tek seferdeki en büyük atamasıydı ve bu öğretmen atamasında norm kadro olan tüm okullarda rehber öğreten istihdamını sağladık. Ama norm ile ilgili de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü okul öncesi ilkokul ve liselerde ve diğer meslek okullarında 150 ve üzerinde öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normuna ihtiyaç vardı. Diğer tarafta ilkokullarda 300 ve üzerinde rehber öğretmen normu kullanıyorduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlerini devam ettirmeleri için cuma günü itibariyle rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik" dedi.

Mustafa KIRLAK/ORDU,