Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nde Yıl Sonu Kapanış ve Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'nde verilen eğitimlerle ilgili etkinliklerin yer aldığı yılsonu kapanış programında öğrenciler yetenek, bilgi ve birikimlerini sergiledi. Bilim Merkezi'nde ortaya konulan eserlerin sergilendiği programda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun başta olmak üzere katılımcılar da yer aldı.

"BUNDAN SONRA DA ÇOK GÜÇLÜ ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de bilim merkezimizin sezon finalini yapıyoruz. Resimlerimizle, atölyelerimizle, robotik kodlama alanındaki çalışmalarımızla, fen bilimleri atölyemizde, inovasyon merkezimizde yine fotoğraf sergimizde ve birçok alanda bilim merkezimizin üretmiş olduğu çeşitli ürünlerin hem sergilenmesi hem de yıl sonu kapanış törenindeyiz. Bilim merkezimiz Sultangazi'nin oldukça güçlü, Sultan şehre yakışan bir kabiliyette ve beceride gidiyor. İnşallah bundan sonra da çok güçlü çalışmalara ev sahipliği yapacağız. 2022-2023 Sezonu içerisinde bin 218 öğrencimiz oldu. 12 branşta da faaliyet yürüttük. İnşallah bunları yaz okulumuzla, bilim firardayla da çok daha güçlendireceğiz. Bilimle ilgili çalışmalarımızı sadece sezonu kapatmakla bitirmiyoruz. Temmuz ayı başı itibariyle yaz sezonuna uygun çalışmalarımız, Ağustos ayında da Bilim Firarda adı altında Bilim Otobüsümüzde 15 mahallemizde bilim alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz ve sokaklardan da çıkmıyoruz. Özellikle.bilim firarda otobüsümüzü önemsiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH İZMİR TEKNOFEST'TE DE BULUŞACAĞIZ"

Bilim dendiğinde Teknofest'in akla geldiğini belirten Başkan Dursun, "Geçen dönemde Teknofest'te de bulunduk ve orada bilim merkezindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sergilediler ve Teknofest'te güzel bir yer edindiler. Şimdi İzmir Teknofest için de hazırlanıyoruz Bilim merkezi olarak. İnşallah İzmir Teknofest'te de buluşacağız ve bilimle ilgili Sultangazi'nin yapmış olduğu çalışmaları yaklaşık bin 218 öğrencimizin süreç içerisindeki kabiliyetlerini, emeklerini sergileyebilecekleri süreçleri oralarda da. Bulunduracağız. Sultangazi olarak her zaman eğitimle ilgili alanlarda güçlü çalışmalar çıkartmak istiyoruz. Bu çerçeve içerisinde bilim de eğitim alanımızın bir kısmını oluşturuyor" diye konuştu.