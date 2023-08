n11, Öğrencileri Yeni Okul Sezonuna Hazırlıyor

E-ticaret platformu n11, mataradan beslenme çantasına, defterden boyama setine, kalem kutusundan okul çantasına, eğitici kitaplardan okul kıyafetlerine kadar birçok ürün seçeneği ile öğrencileri yeni okul sezonuna hazırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11, okul ihtiyaçlarını tamamlamak, kampüs şıklığını keşfetmek ve yeni okul dönemini karşılamak isteyen tüm öğrenciler için farklı kategorilerde binlerce ürün sunuyor. Okula dönüş heyecanının yaşandığı günlerde n11, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra teknoloji ve giyim gibi birçok okul ihtiyacı alışverişi için kullanıcılarına avantajlı imkanlar sağlıyor. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi derslerde kullanılabilecek pek çok ihtiyaç da yine n11'de kullanıcılarla buluşuyor. Üniversiteliler için de yepyeni bir dönem başlıyor. Kampüs yaşamına adım atmanın heyecanını yaşayan üniversite öğrencileri de ihtiyaçları için n11'i ziyaret ediyor. n11, her yaşa uygun sunduğu ürün seçenekleriyle öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için onları platformuna bekliyor. Kullanıcılar eylül ayı boyunca her gün, 'Hesabım', 'Kuponlarım', 'Yeni Kupon Gir' sekmelerinden 'okul50', 'okul100' ve 'okul175' kodunu ekleyerek indirim kazanıyor. Ardından, 250 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 50 TL, 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL ve 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 175 TL değerindeki kuponu ödeme sayfasında seçerek kullanabiliyor. n11, okul ihtiyaçlarının yanı sıra yeni arayüzü ve ile birlikte sunduğu çeşitli tema ve konseptlerle kullanıcılarına ilham verirken anne-bebekten ev yaşama, dekorasyondan teknolojiye kadar pek çok kategoride, her zevke uygun hazırladığı ürün alternatifleriyle kullanıcılarının aradıkları ürünleri kolaylıkla bulmasını sağlıyor.