Muş Alparslan Üniversitesi'nde Milli İrade ve 15 Temmuz Çalıştayı düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 'Darbelerin Anatomisini Konuşuyoruz' konulu Milli İrade ve 15 Temmuz Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, darbe girişimi ve milletin birlik ve beraberliği konuşuldu.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından "Darbelerin Anatomisini Konuşuyoruz" konulu Milli İrade ve 15 Temmuz Çalıştayı düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştaya katılan Vali İlker Gündüzöz, milletin, tarihte 15 Temmuz'a benzer pek çok imtihanının olduğunu ve bunların tamamını devletin yanında olarak aştığını söyledi.

Milletin devletine, bayrağına ve inandığı değerlere müdahil olunduğunda bir refleks gösterme kabiliyetine sahip olduğunu bildiren Gündüzöz, "Bu kabiliyet 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı da kendisini ortaya koymuştur. Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, taşrada, Anadolu'nun her yerinde milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkmış ve bu devleti kurtarmıştır. Milletin feraseti ve kahramanların şehadetiyle bu vatan o gün kurtuldu. Başımızın üstünde yeri olan ve kutsal saydığımız bir ordumuz var. Maalesef bu ordunun içine hainler sızmıştı ve bunlar temizlendi. Her şerrin içerisinde bir hayır gizlidir. Bu noktada şer denilen bir olayda da milletin birlik ve beraberliğinde ordumuz asli noktasına dönmüştür." diye konuştu.

Terörle mücadelede daha başarılı hale gelindiğini belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bugün huzur ve güvenlik her yerde var. Şenyayla bölgesine gittik, orada güvenlik yolu yapıyoruz. Şenyayla, etrafındaki köylerin boşaltıldığı, hayvancılığın yapılamadığı bir bölgeydi. Bugün Şenyayla'da piknik alanı yapacak yeni fizibilite çalışması yürütüyoruz. O noktaya geldik. Köylüler geldi yüzlerce ev yaptılar, hayvancılık gündeme geldi. Vatandaşımız huzur içinde köylerine gidebiliyor. Şenyayla'da yakında piknik yapacağız. Dolayısıyla bu bir iradenin tecellisidir. Allah semalarımızda ezanlarımızı dindirmesin, bu güzel bayrağı bu semalardan indirmesin. Birlik ve beraberliğimizi ilelebet muhafaza etsin."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise darbe girişimine milletin en güzel yanıtı verdiğini belirterek, "O gece genel merkezimizden bir mesaj geldi, il ve ilçe teşkilatlarının açık tutulması söylendi. Tabi o gece nereye gideceğimizi ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. O mesaj bize bir rehber ve yol haritası oldu. Parti doldu taştı. Belediyenin önüne ilk çıkan şehir olarak o kahramanlık destanı içinde yerimizi aldık. Akabinde 27 gün boyunca sabaha kadar bekledik. 15 Temmuz'da vatandaşlar şerefi, özgürlüğü için adeta tanklara baş tuttu. Bu önemli bir destandır. Bu destanın unutulmaması için yapılan çalışmada emeği olanlara teşekkür ediyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da 15 Temmuz'da devletin ve milletin çok büyük bir kumpasla adeta tarih sahnesinden silinmek istendiğini söyledi.

Son yarım asırda elde edilen bütün kazanımlarının yok edilmek istendiği talihsiz bir gün olduğunu belirten Alican, şunları ifade etti:

"Fakat milletimiz buna geçit vermedi. Bu hareket ile milletimize ve devletimize kastedenlere gereken ders verildi. Bu günle ilgili her yıl etkinlikler yapıyoruz. Şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bu hafta 15 Temmuz ile ilgili yoğun faaliyetlerimiz olacak. Türkiye'mizin en önemli hocalarını Muş'a davet ettik. 15 Temmuz'un bilimsel ve tarihi yönünü bu kapsamda öğrenmek istedik."

Çalıştay, farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin oturumlarının tamamlanmasıyla sona erdi.