Cumhuriyetin 100. yılına sayılı günler kala Düzce'de anaokulu öğretmen ve öğrencileri program düzenledi. Programda öğrenciler coşku içinde eğlenirken, keyifli dakikalar da yaşandı.

Minikler Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı

DÜZCE - Cumhuriyetin 100. yılına sayılı günler kala Düzce'de anaokulu öğretmen ve öğrencileri program düzenledi. Programda öğrenciler coşku içinde eğlenirken, keyifli dakikalar da yaşandı.

Şükran Öney Anaokulu öğretmenlerinin düzenlediği program renkli görüntülere sahne oldu. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, hayırsever Şükran Öney Şenkardeşler, eşi Sedat Şenkardeşler ile anaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Miniklerin yaptığı Cumhuriyetin 100. yılı konulu resim sergisini gezen katılımcılar, ayrıca 100. yıl balonlarını uçurdu. Vali Selçuk Aslan'ın elinden pamuk şekerlerini alan anaokulu öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hakimlerinden diş bakımı, acil sağlık ekiplerinden ise acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Program sonunda konuşan Vali Selçuk Aslan, "Hayırseverimiz tarafından yaptırılan Şükran Öney Anaokulumuzda bugün Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışmasıyla geleceğimiz, umutlarımız dediğimiz evlatlarımıza yönelik sağlıklı yaşam konusunda farkındalık eğitimi çalışması için bir araya geldik. Aynı zamanda bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğiz. Sevgili evlatlarımız öğretmenleri rehberliğinde 100. yıl noktasında da güzel bir çalışma yapmışlar. Bizlerde bu çalışmaları memnuniyetle izledik ve evlatlarımızı tebrik ettik. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından temel hijyen eğitiminden diş sağlığına, acil sağlık hizmetleri konusunda farkındalık eğitimleri verildi. Atasözümüzde olduğu gibi ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımız çok küçük yaşta bu tip eğitimlerin verilmesi önemli. Evlatlarımızın okullarda aldıkları eğitimlerle ebeveynlere de olumlu yansıyacağına inanıyorum" dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.