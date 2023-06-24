MAKÜ Mezuniyet Töreninde Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciler Unutulmadı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreninde yeni muzunlar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden okul arkadaşlarını unutmadı.

MAKÜ 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni İstiklal Stadı'nda düzenlendi. Yaklaşık 11 bin öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende öğrenci velileri de duygu dolu anlar yaşadı. Törende 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren MAKÜ'lü öğrenciler de unutulmadı.

Tören geçişi esnasında mezun olan öğrenciler, depremde yaşamını yitiren MAKÜ'lü öğrenciler Merve Aslan, Merve Buse Bastacı, Zelal Durmaz, Mehmet Ali İpek, Sami Mehmet Şener, Muhammet Yusuf Kararslan, Özge Sevimli, Barış Taner ve Nurettin Erkan Tünay'a ait fotoğrafları taşırken öğrencilerin isimleri tek tekokundu. Törene katılan öğrenci ve veliler duygusal anlar yaşadı. MAKÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri ise depremde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını unutmadı. Mezun olan öğrenciler, depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı büyük pankartla yürüyerek sağlık çalışanlarını andılar.