Kırşehir'de Çevre Kahramanı Çocuklar Projesi Hayata Geçirildi

Kırşehir'de çocukların çevreye duyarlılığının arttırılması amacıyla hazırlanan "Çevre Kahramanı Çocuklar Projesi" hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Boztepe ilçesi Yenidoğanlı İlkokulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ve Boztepe Kaymakamlığının desteğiyle "Çevre Kahramanı Çocuklar Projesi" hazırlandı.

Yenidoğanlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş Tan ve Boztepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Yasemin Yayla'nın danışmanlığında sürdürülen proje ile çocukların çevre konusunda farkındalıklarının artırılması, doğa sevgisi kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflendi.

Projede su verimliliği, çevre temizliği, doğa gezileri, tarım etkinlikleri, ağaçlandırma çalışmaları, uygulama bahçelerinin oluşturulması, aile katılım faaliyetleri ve geri dönüşüm çalışmaları yer aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla proje kapsamında Yenidoğanlı köyünde bazı noktalara afiş asıldı, ilkokul bahçesine fidan dikildi.