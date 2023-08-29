İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali'nde Çocuk Etkinlikleri Devam Ediyor

İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali'nde çocuk etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Festival kapsamında çocuk oyunları, yüz boyama, şişme oyun grupları ve robot adam gibi eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

İzmit Kent Meydanı'nda, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali'yle başlayan çocuk etkinlikleri devam ediyor.

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali, 3 gün boyunca İzmit Kent Meydanı'nda dolu dolu geçti. Özellikle çocuk etkinlikleri miniklerin büyük beğenisini topladı.

Alandaki etkinlikler bugün ve yarın da sürecek. Saat 16.00 ile 23.00 arasındaki program kapsamında çocuk oyunları, yüz boyama, şişme oyun grupları ve robot adam gibi eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriliyor.