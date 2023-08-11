Gençlerin Yüzde 40'ı Eğitim ve İş İstiyor

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü sebebiyle yapılan anketin sonuçlarına göre gençlerin yüzde 40'ı eğitim, beceri ve iş istediğini belirtti. Ankete en fazla 16 yaşındaki gençlerin katıldığı görüldü.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü sebebiyle başlayan dünyanın en geniş katılımlı anketinin 'ara' sonuçlarına göre gençlerin yüzde 40'ı eğitim, beceri ve iş istediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Anne, Yeni doğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı (PMNCH) kurumu tarafından yapılan en geniş katılımlı anketin 'ara' sonuçları dün açıklandı. Yaşları 10 ila 24 arasındaki 700 binden fazla genç, kendi refahları için ne istedikleri sorusuna yüzde 40 oranında öğrenme, yeterlilik, eğitim, beceri ve iş istediğini belirtti. İkinci sırada olan 'güvenlik ve destek veren ortam', gençlerin en çok talep ettiği istekler arasında yer aldı.

PMNCH açıklamasında "2022'de düşük ve orta gelirli ülkelerde, COVID-19 nedeniyle okulların kapanmasından kaynaklanan öğrenme kayıpları, 10 yaşındaki çocukların yüzde 70'e varan oranda basit bir metni okuyamamasına veya anlayamamasına neden oldu" denildi.

"İYİ EĞİTİM"

Gençlerin kendi ifadelerini kullandığı ankette, en fazla kullanılan sözcük 'eğitim' olurken en fazla kullanılan ikili kelime ise 'iyi eğitim' oldu.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü sebebiyle PMNCH tarafından düzenlenen anketin tam sonuçlarının daha sonra paylaşılacağı belirtilip hali hazırda katılımcı sayısı 823 bin 626'ya ulaştı. Ankete en fazla 16 yaşındaki gençlerin katıldığı görüldü. Cinsiyet bazında ankete yüzde 51.43 oranında genç kızlar katılırken genç erkeklerin katılım oranı 46.81 oldu. Ankete katılmak isteyen gençlerin PMNCH'nin web sitesindeki QR kodunu tarayıp katılabileceği ifade edildi.