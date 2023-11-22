Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Teknoloji Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bir lisenin konferans salonunda 170 öğrenci ve 20 idareciye bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma' isimli proje kapsamında, çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler düzenleniyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bir lisenin konferans salonunda 170 öğrenci ve 20 idareciye bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma' isimli ÇOGEP projesi uygulamaya konuldu. Bu proje çerçevesinde toplum için büyük önem arz eden teknoloji bağımlılığından korunma, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık konularında bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler düzenleniyor. Bugün de Eskişehir'deki bir lisenin konferans salonunda 170 öğrenci ve 20 idareciyle bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan faaliyete katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, çalışmaların aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR