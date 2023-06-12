Erciş'te öğrencilere mobil trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkalığınca gönderilen mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkalığınca gönderilen mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İlçeye gelen Jandarma Genel Komutanlığı trafik timi, Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesinde trafik pisti kurdu.

Tırın içinde jandarma tarafından hazırlanan çizgi film ile çocuklara trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi, simülasyon aracından da emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından çocuklar, pistte öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilen öğrenciler, yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.