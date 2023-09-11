Doğuştan engelli öğrenci evde eğitimine devam ediyor

VAN'da yıllardır evde eğitim gören ve her yıl takdir belgesi alan doğuştan bedensel engelli Nakşin Özdemir (13), 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, eğitimini bu yıl da evde görecek. Tuşba İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu'ndan 2 öğretmen kol ve bacaklarına elektronik protez takılıp, yürüyerek okula gitmek isteyen Nakşin'in evine giderek ilk derslerini verdi.

Van'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 1579 okulda, 18 bin 370 öğretmen ve 324 bin öğrenci dersbaşı yaptı. Dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin de gelen öğretmenleriyle evde eğitime başladı. Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir'in 5 çocuğundan en büyüğü olan Nakşin, Tuşba İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu'nun bu yıl 8'inci sınıfı öğrencisi olarak eğitimine devam edecek. Her yıl takdir belgesi alan Nakşin, haftanın 3 günü evinde eğitim alacak. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu Rehber Öğretmeni Can İnan ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Öznur Erdurmuş da kol ve bacaklarına elektronik protez takılıp, yürüyerek okula gitmek isteyen Nakşin'in evine giderek ilk dersi verdi. Öğretmen Erdurmuş, okulunu ve öğretmenlerini özleyen Nakşin'e bu yıl ne yapması gerektiğini anlatıp, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerini anlattı.

'YÜRÜYEREK OKULUMA GİTMEK İSTİYORUM'

Protez kol ve bacak takılması halinde yürüyerek okuluna gitmek istediğini söyleyen Nakşin Özdemir," Bugüne kadar eğitimimi hep evde gördüm. Benim tek bir hayalim vardı. Yürüyerek okuluma gitmek ve arkadaşlarımla oynamaktı. Bu yıl da olmadı. Futbolcu olmak istiyorum. Bu yıl eğitim-öğretim başladı. Öğretmenlerim de okulun ilk günü evime gelerek bana ders verdi. Çok heyecanlıyım, öğretmenlerimi çok özlemiştim. Bana elektronik protez kol ve bacak için destek verilirse yürüyüp okuluma gidebileceğim. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

'PROTEZ KOL VE BACAK İÇİN 6 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR'

Nakşin'e protez kol ve bacak takılması için 6 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirten baba Mustafa Özdemir ise,"Okulun ilk günü öğretmenler evimize gelerek oğluma ders verdiler. Tek isteğim, oğluma protez takılsın, arkadaşları gibi yürüyerek okuluna gitsin. Protez kol ve bacak için 6 milyon liraya ihtiyaç var. Bugüne kadar hayırseverlerden yardım ve destekler geldi ama şimdilik yetersiz. Bugün dersbaşı yaptı. Çok da heyecanlı. Onun bu okul heyecanı beni de mutlu etti. Evimize gelip oğluma eğitim veren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Oğlumun yürüyüp okuluna gitmesi için hayırseverlerden destek bekliyorum."diye konuştu.

Nakşin Özdemir, babasının kucağında, kendisine ders veren öğretmenlerini kapıya kadar el sallayarak uğurladı.