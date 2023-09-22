Çanakkale'de yeni ilkokul ve jandarma karakolu yapılacak

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde inşa edilecek 9 derslikli ilkokul ek binası ile Ağaköy Jandarma Karakolu'nun bir yıl içinde faaliyete hazır hale getirileceğini açıkladı.

Gider, yaptığı açıklamada, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu'na yapılacak 9 derslikli ek bina ile Ağaköy Jandarma Karakolu projelerinin ihaleye çıkarılacağını belirterek, her iki yatırımın da ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hamdibey'de çocukların daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için ek bina ihtiyacının olduğuna değinen Gider, şöyle devam etti:

"Gerekli çalışmaları ve kaynakların bulunmasını tamamladıktan sonra 26 Ekim'de ek binamızın ihalesine çıkıyoruz. Yeni yapılacak binada 9 derslik bulunacak. Bunlara ek olarak bodrum katı da olan zemin+2 kat olacak şekilde tasarlandı. Burada derslikler ve idari birimlerin dışında çok amaçlı salonu, kantini, destek eğitim odası, öğretmenler odası ve zümre öğretmenler odası da bulunacak. Bir yıl içinde inşaatın bitmiş olması şartını da koyduk. İnşallah, bir yılı bulmadan bir sonraki eğitim yılının açılışına okul ek binamızı hazır hale getirmiş oluruz."

Üniversite bölgesi olması dolayısıyla Ağaköy'de çok sayıda gencin yaşadığını aktaran Gider, şunları kaydetti:

"Ağaköy, jandarma bölgesinde kaldığı için buradaki imkanları da iyileştirmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle Ağaköy Jandarma Karakol Binası'nın ihalesini de 20 Ekim'de yaparak, bu ihtiyacı gidereceğiz. Yeni karakol binasında asayiş timleri ile diğer birimlerin koşullarını iyileştirmiş olacağız. Her iki yatırımın da Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hangi ilçede, neye ihtiyaç varsa, gerekli kaynakları bulup yatırım yapmaya devam edeceğiz."