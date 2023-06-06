BUÜ Rektörlüğü görevi Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan devraldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ'nün 8'inci rektörü Prof. Dr. Kılavuz, görevini Prof. Dr. Yılmaz'a devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, YÖK Başkanlığının tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle bu görevi omuzlamaya başlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Kılavuz'un rektörlük döneminde çıtayı yukarıya çıkardığını vurgulayan Yılmaz, "Devlette devamlılık esastır anlayışıyla hocamızdan aldığımız bayrağı çok daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde önemli adımlar atıldı, temeller atıldı. Bizim dönemimizde de inşallah bu çalışmaları tamamlamış olacağız. İnşaatlarımız tamamlandığında da üniversitemiz ana hatlarıyla tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise görevindeki 4 yıl boyunca her türlü takdirin üzerinde görev yapan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Güzel ve verimli bir dönemi geride bıraktıklarını kaydeden Kılavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görevimizi öğrenci dostu ve toplumla bütünleşen üniversite anlayışıyla yürüttük. Bu iki vizyon doğrultusunda çok sayıda projeye imza attık. Yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci, akademisyen, idari personel ve dış paydaş memnuniyet oranlarını ciddi anlamda yukarılara çıkardık. Kabuğuna sıkışıp kalmış bir üniversitenin kapılarını herkese açtık. Toplumun her kesimi ile işbirliği içerisinde bulunduk. Herhangi bir siyasi görüş ayrımı yapmadık. Üniversitemizin kucaklayıcı kimliğiyle iş yapmaya çalıştık. Geldiğimiz nokta, elbette çok çalışmanın bir ürünüdür."

Prof. Dr. Kılavuz'un, Prof. Dr. Yılmaz'a beyaz renkli Rektörlük binişini giydirmesiyle tören sona erdi.