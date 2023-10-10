Bitlis'te Moda Tasarımı Öğrencileri Hem Kazanıyor Hem Öğreniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, diktikleri ürünlerle hem maddi kazanç elde ediyor hem de meslek öğreniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, diktikleri ürünlerle hem maddi kazanç elde ediyor hem de meslek öğreniyor.

Tatvan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 4 yıl önce döner sermaye ile kurulan Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü, öğrencilerin hem kendilerini geliştirmelerine hem pratik kazanmalarına hem de harçlıklarını çıkarmalarına katkı sağlıyor. 146 kişiden oluşan öğrenci mevcuduyla, gelen talepler üzerine üretim yapılıyor.

Öğrencilerin yaptıkları işlerle hem maddi kazanç elde ediyorlar hem de meslek edindiklerini söyleyen Tatvan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Uzun, "Okulumuz 4 sene önce Tatvan ilçesinde açıldı. İçerisinde moda tasarımı ve tekstil bölümümüz var. Moda tasarımı bölümümüzde 108 kız, 38 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 146 öğrencimiz var. Mesleki eğitim merkezi bölümümüzde de bin 25 öğrencimiz şuan tekstil atölyelerinde bir yandan öğrenimlerine devam ederken, bir yandan mesleği öğreniyor, bir yandan da okulumuzun öğretmenlerinin onlara verdiği örgün eğitime devam ediyorlar. Tekstillerde mesleki eğitimle beraber mezun olduklarında hem ustalık belgesi ile iş yeri belgesi alıyorlar hem de normal diplomalarını alıyorlar. Öğrencilerimizle beraber farklı sektördeki işlere hizmet ediyoruz. Yurtlardaki çarşaflardan, iş yerlerindeki personel tişörtlerinden, usta öğreticilerin elbiselerinden, okul formalarına kadar öğrencilerimizle beraber dikip onlara hizmet verebiliyoruz. Yaptığımız iş sonucunda okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunup hem öğrencilerimiz kazanmış oluyor hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

Eğitimlerinin tamamlayan öğrencilerin ustalık belgesine sahip olduklarını söyleyen moda tasarımı öğretmeni Mine Havados, "Okulumuzda bir tekstil atölyelerinden farksız makinelerimiz bulunmaktadır. Her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerimizi donanımlı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Moda Tasarım Teknolojileri alanında okuyan öğrencimiz aynı zamanda 4 yılın sonunda ustalık belgesi sahibi oluyor" dedi. - BİTLİS