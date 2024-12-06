Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi

Okullarda yeni dönem! Kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı

 AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan 'Sularını bile içmem, haramdır' demiş

CHP'li başkanın AK Parti'ye geçme hayali bu cümleyle son bulabilir
Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu

Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi

Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel eğitim kurumlarındaki fiyat artışları dudak uçuklatıyor. Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin lirayı aşarken İstanbul'da bu rakam 1 milyon liraya dayandı. Oxford'un yıllık 388 bin lira ücretini bile sollayan anaokulları akıllara İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllardır unutulmayan "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözlerini hatırlattı

Özel eğitim kurumları ücretlerinde fahiş fiyat artışları yaşandı. Türkiye'deki anaokulu ücretleri dünyaca ünlü İngiliz Oxford Üniversitesi'nin neredeyse 3 katına ulaştı. Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL'yi aşarken İstanbul'da bu rakam 993 bin TL'ye kadar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Oxford'un yıllık ücretinin ise 388 bin TL olduğu belirlendi.

AKILLARA İBRAHİM TATLISES GELDİ

Söz konusu anaokulu fiyatlarının Oxford'u bile sollaması ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yıllar önce yaptığı "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" çıkışını da akıllara getirdi.

Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Eğitim
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti
img

Tutuklanan gençlerin başörtülerinin kesildiği iddiası! Soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.