Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün düzenlediği 'Sports Up' etkinliği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün organize ettiği 'Sports Up' etkinliğine farklı sektörlerden konuşmacılar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün organize ettiği "Sports Up" etkinliğine farklı sektörlerden konuşmacılar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün düzenlemiş olduğu "Sports Up" etkinliği Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden etkinliğe farklı sektörlerden konuşmacılar ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

" Spor, Anadolu Üniversitesi için önemli bir alan"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Tuna, "Sports Up" etkinliğinin açılışında şunları aktardı;

"10 yıl öncesinde üç öğrencimiz ile çalışmalarına başladığımız Sosyal Medya Kulübü'nde bugün normalinden daha farklı bir etkinlikle karşınızdayız. Bugün burada olmak çok önemli, belki ilerleyen zamanlarda bende oradaydım diyebileceğiniz güzel bir anı içerisinde olacağınızı düşünüyorum. Spor ve akademi iş birliği bizler için yeni değil. Spor, Anadolu Üniversitesi için hep çok önemli bir alan olmuştur. Her geçen günde bu iş birliğinin önemini görüyoruz. Değerli konuklarımızdan alacağınız bilgilerin sizler için çok değerli olacağını düşünüyorum."

Sporun toplumları bir araya getiren önemli bir unsur olduğuna inandıklarına değinen Sosyal Medya Kulübü Başkan Yardımcısı Enes Acar ise ilk defa gerçekleştirilen "Sports Up" etkinliğiyle spor ve iletişim alanlarının kesişeceğine dikkat çekti.

Sektörün önemli isimleri öğrencilerle buluştu

A. Efes Marketing Supervisoru Sertaç Argat, Papara Supermassive baş koçları Timur "Bishop" Şengül ve Emre "Arkhe" Akpınarlı, Key People ve Kısa Paslar Kurucusu Batu Karabacak, Futbol Yorumcusu Önder Özen, Galatasaray Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar, Futbol Yorumcuları Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık, Maçkolik Data ve Ürün Müdürü Onur Saygın, Fenerbahçe Eski Tercümanı ve Futbol Yorumcusu Samet Güzel, L1 Üçgen Youtube Kanalı Ufuk Kaan Karacan ve IFBB Pro Dünya Şampiyonu Serdar Aktolga iki gün süren etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek önemli bilgileri ve merak edilenleri aktardı. - ESKİŞEHİR