Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Öğretmenlerin Görüş ve Taleplerini Dinledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Hacı Sultan Hüsnü Ulu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Sünnetci, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi ve öğrencilerin sınıf içi etkinliklerine katıldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi.

Sünnetci ve Din Öğretimi Şube Müdürü Abdullah Kaya, Hacı Sultan Hüsnü Ulu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenler ile bir araya geldi. İdarecilerden okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sünnetci, öğretmenlerimizin görüş ve taleplerini dinledi. Akabinde sınıfları ziyaret eden Sünnetci, öğrencilerin yapmış oldukları sınıf içi etkinliklerine katıldı. - AFYONKARAHİSAR