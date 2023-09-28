Afyonkarahisar'da kantini olmayan okulda öğrenciler camdan alışveriş yapıyor

Afyonkarahisar'da kantini olmayan bir okulda öğrenciler, alışveriş yapmak için gittikleri okulun yakınındaki başka bir okulun kantininden alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Öğrenciler, kantinin kapısı yerine camdan alışveriş yapmak zorunda kaldıkları için ilginç manzaralar oluşuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu sorunu çözmek için okula merdiven yapılacağını açıkladı.

Afyonkarahisar'da kantini olmayan okulda öğrencilerin alışveriş için gittikleri ve camdan alışveriş yapmak zorunda kaldıkları olaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilginç bir yöntem geliştirerek, okula kantin yapmak yerine merdiven yaptırılacağını açıkladı.

Kent merkezinde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılıp, yıkımına başlanan Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderildi. Kantini olmayan okulda öğrenciler yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri okulun yakınındaki Fatih Lisesinin kantininden alışveriş yapmaya başladı. Ancak bu okula giremeyen öğrenciler alışverişlerini kantinin kapısı yerine camdan yapmaları ilginç manzaralar ortaya çıkardı. Öğrencilerin yemek ve içecek almak için adeta cama tırmandığı fotoğrafla görenleri düşündürdü.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin gittikleri mevcut okula kantin açılması yerinen kantini olan okulda öğrenciler için merdiven yaptırılacağını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR