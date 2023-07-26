Abdullah Gül, Kayseri'de Üniversite Mezuniyet Törenine Katıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, 'Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bu bencilliktir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın' dedi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, "Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bu bencilliktir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreni için Kayseri'ye geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 2023 yılı mezuniyet törenine, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Vali Vekili Abdullah Kalkan ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buradan heybeniz çok dolu bir şekilde mezun oluyorsunuz. Mezun olurken çok avantajlarınız var. Hocalarınız size çok büyük emek verdiler. Buradan çok mükemmel bir yabancı dil öğrenerek gidiyorsunuz. Hayat boyu size ne kadar faydası olacağını göreceksiniz. Sadece bilgi edinmediniz, entelektüel çevrenizi genişlettiniz. Ufuklarınız genişledi. Şimdi gerçek hayata başlıyorsunuz. Gerçek hayat, çok meşakkatli bir hayattır. Burada çok çalışmanız gerekiyor. Beşikten mezara kadar eğitimin devam ettiğinin bilincinde olmanız ve sürekli kendinizi yenilemeniz ve yükseltmeniz gerekiyor. Eminim ki bunu yapacaksınız. Karakterli ve azimli olduğunuz sürece daima fark edilirsiniz. Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bu bencilliktir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın. Eğitimin her şeyin önünde geldiğini burada defalarca söyledim. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bu, aile için de ülke içinde böyledir" diye konuştu.