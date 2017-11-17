Eğitim Bir-Sen Üyelerini Sömestr Tatilinde Umre'ye Gönderecek

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Numaralı Şubesi, anlaşma yaptığı özel bir şirket ile üyelerini sömestr tatilinde Kudüs üzerinden Umre'ye gönderecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Abdullah Çelik, geçen yıllarda da Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara Umre ziyareti için organizasyon düzenlediklerini hatırlatarak, etkinliğin bu senede yapılacağını ifade etti. Çelik, "Bu sene gerçekleştirmeyi hedefledikleri organizasyonun kapsamını genişleterek, İlk kıblemiz Kudüs'ü de ziyaret kapsamına aldık. Üyelerimiz isterlerse sadece Kudüs'ü ziyaret edebilecekler. İsterlerse sadece Umre ziyareti gerçekleştirebilecekler. İsterlerse de Kudüs bağlantılı Umre ziyareti yapabilecekler. Böylesi bir ziyareti düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu seyahate katılacak üyelerimizin ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR