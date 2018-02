Eğirdir'den Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor.

Eğirdir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Kaymakamlığı öncülüğünde köy kooperatifleri ve köy muhtarlarının katılımıyla soğuk hava depolarından toplanan 25 ton elma harekatta görevli askerlere gönderildi.

Uğurlama öncesinde düzenlenen törene, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, daire müdürleri, köy muhtarları, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğirdir Kaymakamı Akdaş, bir köy buluşmasında böyle bir destekte bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Bu çalışmanın maddi boyutundan önce manevi yönünün önemli olduğunu aktaran Akdaş, şöyle devam etti:

"Köy muhtarlarımız ve kooperatiflerimiz işbirliği içinde oldular, yaklaşık 25 ton yani 1 tır elma toplandı. Bugün elmalarımız Kilis'e hareket ediyor. Eğirdir halkı olarak oradaki aslanlarımızın, kahramanlarımızın manevi olarak her daim yanındayız. Bu millet kahramanlarımızın yanında ve bundan sonrada yanında olmaya devam edecek. Onların kılına zarar gelmemesi için genci yaşlısı gece gündüz her yerde her evde, camide mescitte dua ediyor. Biz kahraman Mehmetçiğimizin, bu milletinin bekası, bayrağımız ve vatanımız için gözünü kırpmadan canını verdiğini biliyoruz. Bu milletin birlikteliğini kimse bozamayacak."

Akdaş, yapılan bu çalışmada emeği olanlara ve uğurlamaya gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından üzerinde "Kahraman Mehmetçiklerimize Komando Mabedi Eğirdir'den Selam Olsun" yazılı pankartın olduğu tır kamyonların konvoyuyla Kilis'e yollandı.