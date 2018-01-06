Ege'de Yasa Dışı Göçle Mücadele

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 36 yabancı uyruklu yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bahçeli Mahallesi Madra Çayı mevkisinde bir grup göçmen olduğunu görülmesi üzerine operasyon düzenledi.



Ekipler, Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları tespit edilen 33'ü Suriyeli, 3'ü Kamerunlu 36 yabancı uyrukluyu yakaladı.



İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alınan yabancı uyrukluların, ilçeye Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek amacıyla İzmir'den tanımadıkları bir kişi aracılığıyla ve plakasını bilmedikleri kapalı kasa minibüs ile getirildiklerini kendilerini getiren sürücünün daha sonra olay yerine tekrar döneceğini söyleyerek uzaklaştığını anlattıkları öğrenildi.



Suriye vatandaşı 33 kişi işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 Kamerun vatandaşına ise 7 bin 521 lira para cezası kesilerek sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.