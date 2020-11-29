Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

29.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:58
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki bazı kentlerde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki bazı kentlerde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

Öğle saatlerinde çocuklar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Kordonboyu ile Karşıyaka'da çarşı ve sahil bandında yoğunluk oluştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

Güneşli havayı fırsat bilen ve maske kuralına uyan vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Bostanlı sahilindeki çocuk oyun alanlarında da hareketlilik dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak kurallara riayet etmelerini istedi.

Uşak

Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Tiritoğlu Parkı'nda yer yer yoğunluk oluştu.

Özellikle İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla birlikte gezerken, bazı vatandaşlar da Tiritoğlu Parkı'ndaki banklarda oturdu.

Dışarıda olan vatandaşlar maske kuralına uydu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sürdürdü. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kentin birçok noktasında da maske ve sigara denetimleri devam etti.

Kuşadası ve Didim'de denize girildi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.

Kuşadası kent merkezi ile Kadınlar Denizi sahillerinde vatandaşlar güneşlendi. Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkumda'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Denizlililer "evde kaldı"

Denizli'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar ise evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Hafta sonu olmasına rağmen normalde şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda görevli polis ekipleri denetimlerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Halife Hafter Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Bülent Ersoy Serdar Ortaç Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ersun Yanal Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:06:24. #1.14#
title