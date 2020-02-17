Ege'de 8 Yaşındaki Erkek Hastaya Başarılı Robotik Operasyon

17.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:33

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde,Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi, Robotik Cerrahi ile 8 yaşında bir erkek çocuğun karın içinden kist ve tümör çıkardı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 2012 yılında başlayan robotik cerrahi operasyonlarında büyük başarı kaydedildi. Hastanede, robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonların sayısı bine ulaştı ve Ege Bölgesinde yer alan sağlık kurumları arasında ilk sırada yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, robotik cerrahide öncü üniversite olduklarını belirterek, "Bugüne dek hastanemiz bünyesinde binin üzerinde robotik cerrahi işlemi gerçekleştirildi. Bu teknoloji hem cerrahlarımızın işlerini kolaylaştırıyor hem de ameliyat sonrası hastalarımızın daha kısa zamanda toparlanmalarını sağlıyor. Ege Üniversitesinin yetkin cerrahları robotik cerrahi konusundaki deneyimlerini ülkemizdeki ve dünyadaki diğer cerrahlarla paylaşıyorlar. Doç. Dr. Emre Divarcı hocamız ve ekibi başarılı bir operasyonla 8 yaşındaki hastamızın karnından tümör ve kist çıkardılar. Tüm ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz ameliyat, 8 yaşında erkek bir hastada, karın içi kist ve tümör ile ilgili ameliyattı. Kistin ve tümörün yerleşimi büyük atar ve toplardamarlara yakındı. O yüzden, robotik cerrahinin avantajlarını kullanarak bugünkü hastamızı robotik cerrahi ile ameliyat ettik" dedi.

Robotik cerrahinin sağlamış olduğu avantajlara değinen Doç. Dr. Emre Divarcı, "Robotik Cerrahi, hastalarımıza verdiğimiz üst düzey sağlık hizmetinin bir parçası. Biz cerrahlar için birçok önemli katkı sunuyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, normal bir cerrahi operasyonda küçük alanlarda eller her alana giremeyebiliyor. Robotik cerrahide ise, küçük alanlarda bile büyük bir hareket alanına sahip olabiliyorsunuz. Çünkü kullanılan ekipmanlar küçük ve etki alanları küçüklüklerine göre oldukça fazla. Bu da biz cerrahlara, büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca üniversitemizin robotik cerrahide ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi olması konusunda da çalışacağız. Cerrahlarımız, bu alandaki tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşacaklar" dedi.

Robotik cerrahinin ülkemizde büyük gelişim kaydettiğini söyleyen EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ise "Robotik cerrahi ülkemizde EÜ Tıp Fakültesi bünyesinde kullanılıyor. Bu teknoloji, ameliyatlar için çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bizler de tecrübelerimizle, insan eliyle gerçekleştirmekte zorlanacağımız güç ameliyatları bu teknoloji ile daha kolay ve kullanışlı hale getiriyoruz" diye konuştu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Robotik Cerrahi ile ilk vaka JinekolojiKliniğinde Prof. Dr. Fatih Şendağ tarafından 2012 yılında gerçekleştirildi. Bu başlangıcın ardından Üroloji Kliniği gerçekleştirdiği yüzlerce prostat kanseri ve büyümesi, böbrek kanseri ve kanal darlığı ameliyatları ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, tecrübeli bir Robotik Cerrahi merkezine dönüştü. Üroloji Kliniğinin ardından Genel Cerrahi Kliniği ve Çocuk Cerrahi Kliniği de gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettirdi.

Kaynak: Bültenler