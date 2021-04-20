Efeler Ligi ekibi Arkas Spor'da kaptan Mustafa Koç takımdan ayrıldı
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Efeler Ligi ekibi Arkas Spor'da kaptan Mustafa Koç takımdan ayrıldı

Efeler Ligi ekibi Arkas Spor'da kaptan Mustafa Koç takımdan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da altyapıdan yetişen kaptan Mustafa Koç'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da altyapıdan yetişen kaptan Mustafa Koç'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, Mustafa Koç'un 14 yıl boyunca takımda başarı ile mücadele ettiği ve milli takımlarda 230 kez forma giydiği belirtildi.

Mustafa Koç'un kariyerine yeni bir yön çizdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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