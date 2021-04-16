Efeler'den atık pil kampanyası
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Efeler'den atık pil kampanyası

Efeler'den atık pil kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla geri dönüşüm ve geri kazanım esaslı katı atık yönetiminin geliştirilmesi için proje ve kampanyalara devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla geri dönüşüm ve geri kazanım esaslı katı atık yönetiminin geliştirilmesi için proje ve kampanyalara devam ediyor.

Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından okullara yönelik atık pil toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Efeler Belediyesi tarafından ilçedeki okullara atık pil toplama kutuları yerleştiriliyor. Efeler Belediyesi tarafından ilçe sınırlarındaki; 50-249 kilogram atık pil toplayan okullara, her 50 kg'da 1 futbol, 1 voleybol ve 1 basketbol topu, 250 kg atık pil toplayan okullara ise 1 adet STEM robotik sistem seti ödülü verilecek.

18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında toplanan atık piller, Efeler Belediyesi personeli tarafından tutanak ile teslim alınacak. Belirtilen kampanya dahilinde okullar; 250 kg ve katlarında atık pil toplamaları halinde, her 250 kg atık pil için ödül almaya devam edecek.

Sıfır Atık ile geri dönüşümün önemine vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu; "Sıfır atık projemiz ile Türkiye'de belediyeler arasında yapılan yarışmada geçerli projeye sahip 231 belediye arasından en iyi 30 belediye arasında girerek başarı ödülü almaya hak kazandık. Dünyamız her türlü atığın geri dönüşümünü gerçekleştirecek teknoloji ile yapılanıyor. Atık piller de doğaya ve insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Hem bu zararın önlenmesine katkı sağlamak hem de öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla ödüllü bir kampanya başlattık. Temiz, yaşanılabilir bir Efeler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Efeler'den atık pil kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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