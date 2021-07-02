Edirneli Müzisyenler Gençlerle Buluştu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde sokağa çıkama kısıtlaması ile ilgili uygulamanın 1 Temmuz'da son bulmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesapları üzerinden gençlere "Edirne'mizin gençlerine bir sorum var?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde sokağa çıkama kısıtlaması ile ilgili uygulamanın 1 Temmuz'da son bulmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesapları üzerinden gençlere "Edirne'mizin gençlerine bir sorum var? 1 Temmuz akşamı Barış parkında Edirneli Müzisyenlerle bir konser düzenlesek ne dersiniz" sorusunu yöneltmiş ve bu konuda gençlerden olumlu geri dönüş almıştı.

Gençlerin heyecanla beklediği konser, kısıtlamanın son bulduğu 1 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşti. Edirne Belediyesi tarafından Barış Parkı'na sahne kuruldu, gençler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş konsere saatler kala alanda yerini aldı. Edirneli müzisyenler Zehra Korucu, Onur Kurt, Şahin Cevizli en güzel şarkılarını Edirneliler için seslendirdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak, gençlerin bu coşkusuna ortak oldu. Konser sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Gürkan, "Gençlerle buluştuk. 'Müzik hiç susmasın' diyerek, özgürlüğümüz için şarkılar söyledik bu akşam... Bizim Kızanlara (yerel müzisyenlerimize), bu gece bizi yalnız bırakmayan gençlerimize ve halkımıza sonsuz teşekkürler! " ifadelerine yer verdi.

Gürkan ayrıca zor günler geçiren yerel müzisyenlere pandemi boyunca destek verdiklerini belirterek, "Yerel müzisyenlerimizi yalnız bırakmayacağız. Konserler devam edecek" dedi.

Kaynak: Habermetre