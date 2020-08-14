Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması başladı
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Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması başladı

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla inşa edilecek yeni üst geçit çalışması bu gece itibariyle başladı.

14.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:17

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla inşa edilecek yeni üst geçit çalışması bu gece itibariyle başladı. İnşa çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı şeritler trafiğe kapatılırken, oluşan trafik ve çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni yaya üst geçidi için bu gece itibariyle çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında metrobüs peron bölümü de bu yeni üst geçide kadar uzatılacak. Yenisi inşa edilen üst geçit ile birlikte eski üst geçit de hizmet vermeye devam edecek. Projeyle, bölgedeki yolcu yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken üst geçit engelli kullanımına da uygun hale getirilecek. Edirnekapı'daki çalışma kapsamında, yeni yapılan yaya üst geçidinin çelik konstrüksiyonu yerine konulacak. Bunun için D-100 (E-5) Karayolu 2 gece tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI VE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs Durağı mevkii Zincirlikuyu yönü, 13 Ağustos 2020 tarihi 23: 59 ile 14 Ağustos 2020 tarihi 06: 00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. E-5 Karayolu üzerinde şeritlerin kapatımasıyla nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı ve çalışmalar havadan görüntülendi.

Avcılar yönünün ise 16 Ağustos 2020 tarihinde 01: 00 ile 09: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı ve sirkülasyonun Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacağı belirtildi.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yeni üst geçit çalışması başladı

Kaynak: İHA

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