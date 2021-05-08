Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, annelerin şefkat, merhamet ve sevgi dolu yürekleriyle evlatlarına her zaman yol gösterici olduklarını belirtti.

Dünyayı daha yaşanılabilir hale getiren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"En değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, hak ettikleri hürmeti ve sevgiyi yılın bir günü değil her zaman göstermeliyiz. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında hiç şüphesiz en çok annelerimizin payı vardır. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, 'Ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. En çaresiz zamanlarımızda bile bizleri umuda ulaştırabilecek en güvenli köprü yine onların omuzları, onların varlığı ve desteğidir. Bu sebeple hepimiz çok iyi biliyoruz ki annelerimizin hakkı ödenmez."

Vali Canalp, şu ifadeleri kullandı:

"En değerli emanetlerimiz olan şehit annelerimiz, tüm milletimize bırakılmış ortak emanetlerimizdir. Şehit annelerimiz unutmasınlar ki bizler gibi milyonlarca evlatları var. Bu millete kahramanlar vermiş tüm annelere hürmetlerimi sunuyorum. Değerli annelerimiz, pandemi nedeniyle bu yıl alıştığımız ve hak ettiğiniz ziyaretlerden maalesef uzak olacaksınız. Hepimiz sizlerin ellerini öpebildiğimiz, annelerin evlatlarıyla kucaklaştığı bir Anneler Günü'nü gerçekten çok özledik. Bu yıl uygulanan virüsle mücadele tedbirleri kapsamında bu özel günü evlatlarımız sizlerden uzak geçirecek olsalar da bilmenizi isterim ki bilgeliğinizin ışığında bu dünyada bizlerin en değerlisi siz annelerimizsiniz. Bu özlemin, bu hasretin bitmesini yürekten temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarını vatan, bayrak ve millet uğruna cepheye gönderen şehitlerimizin annelerine sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Yaşamımız boyunca vazgeçemediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, bizleri karşılıksız sevgi ve emekleriyle büyüten tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Töre Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:54:52. #1.14#

title