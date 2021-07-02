Edirne sular altında kaldı

Edirne sular altında kaldı -Evleri dükkanları su bastı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Edirne'de bir anda başlayan yağış, sebebiyle şehir adeta sular altında kaldı.

Edirne sular altında kaldı

-Evleri dükkanları su bastı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Edirne'de bir anda başlayan yağış, sebebiyle şehir adeta sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan çeşitli uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış şiddetli bir şekilde bir anda bastırdı. Yağışın bir anda bastırması ile birçok vatandaş, hazırlıksız yaralanırken. Kentte birçok evi, işyerini ve dükkanı şu bastı.

Bazı vatandaşlar, ağzına kadar su basan iş yerinden eşyaları ve malzemeleri kurtarıp taşımaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa