Edirne'nin doğal güzellikleri "doğal sit alanı" olarak tescillendi

Edirne'nin doğal güzelliklerini yansıtan yerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "doğal sit alanı" ilan edildi.

Edirne'nin doğal güzelliklerini yansıtan yerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "doğal sit alanı" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Edirne'nin mevcut doğal sit alanları, doğal güzellikleri ve jeolojik açıdan ender bulunan bölgeleri bilimsel olarak incelenerek, rapor hazırlandı.

Dört mevsim yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda görüşüldü.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Enez ilçesine bağlı Karaincirli, Büyükevren ve Vakıf köyündeki bazı alanlar "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı", Keşan içesine bağlı Mecidiye köyündeki alan ise "Doğal Sit-Nitelikli Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanıyla ilgili "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç ise devam ediyor.

Ayrıca, Saros Körfezi bölgesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.

Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.tvksays.csb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci