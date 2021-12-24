Edirne'nin Ayasofyası, 56 yıl sonra ibadete açıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde, 12'nci yüzyıldan kaldığı belirtilen Enez Kalesi içinde bulunan Ayasofya kilisesi, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra 1455 yılında camiye çevrildi. Yapı, bölgedeki depremlerden gördüğü zararın ardından 1965 yılında kullanılmaz hale geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yıkılan caminin onarımı için 2015 yılında çalışma başlattı ve 6 yıl aranın ardından Ayasofya Camisi, restore ve onarımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan Ayasofya Cami, 56 yıldan sonra; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet