"Edirne gülü"nün yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ), bölgede yok olmaya yüz tutmuş Edirne'ye özgü gülün yeniden yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), bölgede yok olmaya yüz tutmuş Edirne'ye özgü gülün yeniden yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'nde bulunan 5 dönümlük araziye bin 500 gül fidanı ekilerek "Edirne Gülü Bahçesi" oluşturuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, doğduğu topraklardan yurdun ve Balkanların dört bir yanına yayılan Edirne gülünün yeniden Trakya Üniversitesinin örnek bahçesi ile kent kimliğine kazandırılacağını belirtti.

Gülü ve gülcülüğü, Edirne'nin kültür ve medeniyet hayatına yeniden dahil etmek istediklerini aktaran Tabakoğlu, kentin dört bir yanını gül kokularının saracağını kaydetti.

Edirne gülü ve sanayi gülü yetiştiriciliğinin kentte canlanması için demonstrasyon çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Tabakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gülcülük yeniden doğduğu topraklara geri dönerek kültür hayatımıza da etki edecektir. Edirne Sarayı yaygın olarak gül ekilen bir yerdi. Şanlı tarihimizde Edirne Sarayı'ndan yükselen gül kokusunun kaynağı bu topraklardı. Trakya Üniversitesi olarak bir yandan Edirne Sarayı'nı tekrar yükseltirken bir yandan da o sarayın süsü, kokusu Edirne gülünü de yine bu güzel şehirde açtıracağız. Belki de ektiğimiz güllerin yerinde yıllar öncesinde de atalarımızın ektiği güller vardı. Biz aslında bir tarihi yeniden diriltiyoruz."

TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da çiçek yetiştiriciliği sahasında Edirne'de yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Trakya Üniversitesi olarak bizler de gülü, doğduğu ve yayıldığı topraklara yeniden bir değer olarak kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar