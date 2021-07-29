"Edirne gülü"nün yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Edirne gülü"nün yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı

'Edirne gülü'nün yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ), bölgede yok olmaya yüz tutmuş Edirne'ye özgü gülün yeniden yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), bölgede yok olmaya yüz tutmuş Edirne'ye özgü gülün yeniden yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'nde bulunan 5 dönümlük araziye bin 500 gül fidanı ekilerek "Edirne Gülü Bahçesi" oluşturuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, doğduğu topraklardan yurdun ve Balkanların dört bir yanına yayılan Edirne gülünün yeniden Trakya Üniversitesinin örnek bahçesi ile kent kimliğine kazandırılacağını belirtti.

Gülü ve gülcülüğü, Edirne'nin kültür ve medeniyet hayatına yeniden dahil etmek istediklerini aktaran Tabakoğlu, kentin dört bir yanını gül kokularının saracağını kaydetti.

Edirne gülü ve sanayi gülü yetiştiriciliğinin kentte canlanması için demonstrasyon çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Tabakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gülcülük yeniden doğduğu topraklara geri dönerek kültür hayatımıza da etki edecektir. Edirne Sarayı yaygın olarak gül ekilen bir yerdi. Şanlı tarihimizde Edirne Sarayı'ndan yükselen gül kokusunun kaynağı bu topraklardı. Trakya Üniversitesi olarak bir yandan Edirne Sarayı'nı tekrar yükseltirken bir yandan da o sarayın süsü, kokusu Edirne gülünü de yine bu güzel şehirde açtıracağız. Belki de ektiğimiz güllerin yerinde yıllar öncesinde de atalarımızın ektiği güller vardı. Biz aslında bir tarihi yeniden diriltiyoruz."

TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da çiçek yetiştiriciliği sahasında Edirne'de yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Trakya Üniversitesi olarak bizler de gülü, doğduğu ve yayıldığı topraklara yeniden bir değer olarak kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Diego Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Edirne gülü"nün yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:42:35. #1.16#

title