EDİRNE (AA) - Edirne Yeşilay Spor ve Gençlik Kulübü Derneği genel kurulu yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Şube Ofisinde yapılan genel kurulda Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Yence bir konuşma yaparak kuruluşundan bu yana kulüp faaliyetlerini ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Daha sonra yapılan seçim sonucunda, dernek yönetimi, Yence başkanlığında Zekeriya Bayrak, Emrah Ceylan, Hasan Bayır ve Ertuğrul Halaşlı'dan oluştu.

Başkan Yence, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Yunus Emre hatıra kitabı yayımladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin güçlü sesi, sevgi ve aşk şairi Yunus Emre anısına "Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Hatıra Kitabı" yayımladı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ akademisyenleri Türk dil, kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip Yunus Emre anısına özel kitap yayımladı.

2021 yılının, Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıl dönümü olması münasebetiyle hazırlanan kitapta, Yunus Emre'nin yapıcı, kuşatıcı ve yönlendirici şahsiyeti, insanlığa mesajı, Türkçesi, eserlerinde kullandığı bazı kavramlar ve dil özellikleri gibi muhtelif konularda kaleme alınmış makaleler yer alıyor.

TÜ yayınları arasından kısa süre önce okuyucuyla buluşan kitabın sunuşunu kaleme alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu şehrine, bölgesine, tarihine ve gönül coğrafyasına duyarlı olan Trakya Üniversitesi'nin değerlerine ve kadim geçmişine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.