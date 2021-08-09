Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen'den bilgi alan Helvacıoğlu, sporun her branşına hitap edecek bir stadyumun inşa edileceğini belirtti.

Stadyumun günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olacağını aktaran Helvacıoğlu, "Hemşehrilerimizin, en değerlilerimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern bir tesisi ilçemize kazandırmamıza çok az zaman kaldı." diye konuştu.

Havsa'da kaldırım çalışmaları sürüyor

Havsa ilçesinde kaldırım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, Yeni Mahalle'de yol ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Aşırı sıcaklara rağmen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Balkan, "Bu disiplinli ve zor çalışmalar için mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, devam eden çalışmaları için sağlık ve sıhhat diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı