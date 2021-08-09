Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen'den bilgi alan Helvacıoğlu, sporun her branşına hitap edecek bir stadyumun inşa edileceğini belirtti.

Stadyumun günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olacağını aktaran Helvacıoğlu, "Hemşehrilerimizin, en değerlilerimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern bir tesisi ilçemize kazandırmamıza çok az zaman kaldı." diye konuştu.

Havsa'da kaldırım çalışmaları sürüyor

Havsa ilçesinde kaldırım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, Yeni Mahalle'de yol ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Aşırı sıcaklara rağmen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Balkan, "Bu disiplinli ve zor çalışmalar için mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, devam eden çalışmaları için sağlık ve sıhhat diliyorum." diye konuştu.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Gülben Ergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Caner Erkin Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:56:53. #1.16#

title