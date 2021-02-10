Edirne'den kısa kısa

Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Esin Savaş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, girişimcilere destek olduklarını belirtti.

Ziyarette, Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği ve İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Tasarımcısı Siber Becan da yer aldı.

Enez'de doğalgaz çalışması

GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve beraberindeki heyet, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki doğalgaz projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Günenç, ilçenin doğalgaza kavuşması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Trafik levhaları yenileniyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan'a bağlı Altıntaş, Çobançeşme ve Karaastı köy yollarındaki trafik levhalarını yeniledi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında hendek ve banket temizleme çalışması da gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar