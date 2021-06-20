Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
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Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de düzenlenen 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Maratonu renkli görüntüler eşliğinde ödül töreni ile son buldu.

Edirne'de düzenlenen 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Maratonu renkli görüntüler eşliğinde ödül töreni ile son buldu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Yarı Maraton Selimiye Camisi önünden başladı. İki kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular 10 ve 21 kilometre koşarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Selimiye camisinden başlayıp, Pazarkule Sınır Kapısından dönen sporcular sıcak hava şartlarına rağmen büyük çaba sarf etti. Erkeklerde bitiş çizgisini ilk geçen Mestan Turhan olurken kadınlarda ise Dilan Atak bitiş çizgisini ulaşarak şampiyon oldu.

Bitiş çizgisi geçtikten sonra açıklamalarda bulunan Mestan Turhan, "Gerçekten çok zorlu bir parkur ama o kadar da güçlendirici ve geliştirici parkur. Bitirdiğim için çok mutluyum anlamlı ve güzel bir yarış düzenleyen ve emek harcayan herkese çok teşekkür ederim. Ben çok eğlenerek koştum, bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum herkesi kutlarım. Sınıra geldiğimde merhaba komşu ülke diyerek geri döndüm. Şampiyonluğumu bütün şehit ve gazi ve ailelerine armağan ediyorum. Bu şampiyonluğumda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, "Pandemiden dolayı 3 defa Uluslararası 6. Dostluk Sınırsız Yarı Maratonunu ertelemiştik. Ama bugün pandemi kuralları çerçevesinde organizasyonu bin 45 sporcu ile gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda koşan emeği geçen bize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarışmaya farklı ülkelerden ve illerimizde toplam bin 45 sporcu katıldı. Bu yıl organizasyona kısıtlama dönemi olmasına rağmen muazzam bir sporcu sayısı katılım sağladı. Bizde bu kayıtları erken kapattık. Kısıtlamalardan dolayı çok yoğun olsun istemedik. Önümüzdeki yıl bambaşka bir organizasyon ile yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Avrupa faaliyet takviminde olan organizasyonumuzda birçok atlet var. Doğal olarak çok uluslu bir organizasyon, tahminen 20 ülke profili bulunmaktadır" dedi.

"Bu yıl Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonunun teması çevre ve sıfır atıktı" diyen Akdağ, "Bu tema kapsamında birçok panel gerçekleştirdik. Trakya Üniversitesi ile birlikte hocalarımızın katkılarıyla yapmış olduğumuz paneller ve çalışmalar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlarında katkılarıyla toplumumuza daha iyi bir gelecek vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Edirne'de Uluslararası 6. Yarı Maratona yarışmacı olarak katılan Gökhan Zobar ve Jale Zobar ise, "Gerçekten çok zorlu bir koşu oldu. Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarından geçerek maratonu tamamladık. Bugün salgın boyunca hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımız için koştuk. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. İnşallah salgın bir an önce biter ve daha nice güzel koşulara hep birlikte koşarız. Bugün aynı zamanda babalar günü ben babam içinde koştum. Maraton sınırlı ama babalarımıza olan sevgimiz sınırsız iyi ki varlar" diye konuştu. - EDİRNE

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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