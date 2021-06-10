Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar Pazarı ve Antika Pazarı Açıldı

Doğal ve iyi tarım uygulaması ürünlerin satışının yapılacağı Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı.

Doğal ve iyi tarım uygulaması ürünlerin satışının yapılacağı Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı. Edirne Belediyesi'nin Gıda Mühendisleri ve Zabıta ekiplerinin denetiminde açılan pazarda organik ve iyi tarım uygulaması ürünler tüketici ile buluştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici kadınlara seslenerek, "Burası sizin yeriniz. Biz Edirne Belediyesi olarak sizlerin güvenli, hijyenik bir şekilde, sağlıklı bir ortamda ve kazandığınızın tümü akıttığınız emeğin, alın terinin tümünün karşılığını alacak şekilde burasını düzenledik" dedi.

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Kırsalın Doğal Pazarı pandemi nedeniyle kapanmıştı. 1 Haziran'da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Pazar, yenilenmiş konsepti ile Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Pazarı ziyaret eden ve burada üretici kadınlar ile buluşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, " Çok uzun bir süredir ayrıyız. Sizler yine üretmeye devam ettiniz. Ama biz o ürünlere ulaşma şansını bulamadık. Pandemi dünyanın her yerinde olduğu gibi ilimizi de etkiledi, pazarımızı da etkiledi. Yaklaşık 4 yıl önce yine bu alanda, bu pazar yerinde Kırsalın Doğal Pazarı'nı açmıştık. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Samimiyetle söylemem gerekirse biz o pazarın açılışına izin verirken, yer tahsis ederken orayla ilgili her türlü tedbiri ve desteği verirken bir tek amacımız vardı; kadınlar para kazansın. Kadınlar emeklerinin karşılığını alsın. Ama şunu hedeflemedik, kadınlar para kazanırken biz başka şeyler kazanalım, demedik. ve hatırlayın 2 tane temel prensip koymuştum ve bütün kadınlarımıza seslenmiştim. Demiştim ki burada endüstriyel ürün olmayacak, ürettikleriniz olacak, kazandığınız paraları kocalarınıza vermeyeceksiniz demiştim. O 4 yıl içinde gördüm ki kazanılan parayı kocalarına vermeme kısmında bir sorun olmadı. Adamları inlettiniz, kuruş para vermediniz. Ama endüstriyel ürün sokmama, sadece ürettiklerinizi satma konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. ve sonra süreç içinde şunu da gördüm, kadınların ve üreticilerin sahibi yoktur. Herkes bu dünyada insan onuruna yaraşır ve yakışır bir şekilde yaşamak durumundadır. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Kimse, kimsenin efendisi, ağası, paşası değildir. Olamazda. Hiç kimse kimsenin onuru ve gururu ile oynayamaz rencide edemez. Hakaret edemez, azarlayamaz. Bunlar bizim yaradılışımızdan bu yana karşı olduğumuz şeyler hiç kimse verdiğimiz yetkiler, verdiğimiz güçlerle bunu başkaları üzerinde tahakküm aracı olarak kullanamaz. Canının istediğini alıp, canının istediğini kovamaz. Ancak ve ancak burada konulan kurallara uyulmazsa buradan çıkarılır insanlar. O da hakaret etmeden, kimliğini rencide etmeden" diye konuştu.

Pazarda 150 üretici kadının yer aldığını belirten Gürkan, "Pandemi bizleri ayırdı ama yeniden toparlanmak için, daha sistemli, düzenli, pırıl pırıl, daha kurallara bağlı bir yeniden buluşma için de vesile oldu. Bugün Üretici Kadınlar Pazarımızın yanına Antika Pazarı'nı da ekleyerek açılışımızı yapıyoruz. Bugün burada yaklaşık 150 üreteci kadınımız var. Edirne'nin merkezinden köylerinden civardan. Üreten bütün kadınlara açık burası. Her türlü lojistiğini belediye sağlayacak, eskiden olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Bu pazarın kadınlar üzerinden para kazanılacak bir yer olmadığını belirten Gürkan, "Bu pazarda yer alan gerek üretici kadınlarımız, gerekse antikalarını pazara getirip satmak isteyen vatandaşlarımız, bunlar için belediye dahil, şahıslarda dahil hiç kimseye tek kuruş vermeyecekler, vereni buradan ben çıkarırım. Burası kadınların üzerinden para kazanılacak, kadınların üzerinden siyasi güç kazanılacak, kadınların üzerinden itibar kazanacak yer değil. Burası üreten kadınların emeklerini ve yüreklerini ortaya koydukları ve geçimlerine, aile bütçelerine bir katkı sağlayamaya çalıştıkları bir yer. Burası hepimizin yeri, bütün Edirne'nin yeri. Buradan hepimiz şehrimizin kadim kültürüne, insan onuruna yakışır bir şekilde, ürettiklerimizi getireceğiz; hijyen ve temizlik kurallarına uyarak, gıda kontrol kurallarına uyarak, ürettiklerimizi burada vatandaşlarla buluşturacağız, satacağız ve çoluğumuzun çocuğumuzun rıskını çıkaracağız. Bu pazarda yer alan bütün kadınlarımızın hepsinin çiftçi kayıt belgeleri var. Üretim şartlarını hepsi sağlıyorlar. Tarlalarından, bahçelerinden buraya getirene kadar gıda mühendislerimizin vasıtasıyla bütün o aşamalar tek tek kontrol ediliyor, kayıt altına alınıyor. Yine burada bozulabilecek malzemeler için Başkan Yardımcım Ertuğrul Bey başkanlığında gereken bütün hijyen şartları sağlandı. Buzdolapları, soğutma aletleri hepsi. Şuanda pazarımızda çiğ süt satışına izin vermedik. Onunla ilgili de gerekli yatırım planları yapıldı. Gerekli cihazlar alınmak üzere. Ondan sonra çiğ sütü de hijyenik ortamda satışına başlayacağız. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Pandemi bize bunu çok acı bir şekilde öğretti. O yüzden en başta gelen nokta insan sağlığı" dedi.

Tüm üretici kadınlara "Burası sizin yeriniz" diye seslenen Gürkan, " Biz Edirne Belediyesi olarak sizleri güvenli, hijyenik bir şekilde, sağlıklı bir ortamda ve kazandığınızın tümü akıttığınız emeğin, alın terinin tümünün karşılığını alacak şekilde burasını düzenledik. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Beledimizin 4 adet gıda mühendisi, gıda kontrol uzmanları, zabıtalarımız ve iş denetçilerimiz burada sürekli olarak görev yapacaklar. Bu pazara giren her ürün gıda mühendislerimiz tarafından denetlenecek. Hijyene mutlak suretle dikkat edeceğiz. Gıdanın bozulmadan, zincir kırılmadan son tüketiciye ulaşmasını bu şekilde sağlayacağız. Eminim ki bütün doğal ürünlerin tüketici ile buluşmasından mutlu olacak ve buradan kazandığınız helal kazançlarla çocuklarınızı okutacaksınız, ailenizin geçimini sağlayacaksınız. ve sizlerin yetiştirdiği evlatlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacaktır" diye konuştu.

Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nın açılışında Ali Çıtak'ın, "Edirne Kelebekleri Fotoğraf Sergisi" ile müzik dinletisi de yer aldı.

Kaynak: Habermetre