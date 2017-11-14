E-ticaret Kobi'lerin Geleceğini Belirleyecek"

KOBİ E-ticaret Zirvesi, 400'den fazla şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve, KOBİ'lerin e-ticarete aktif olarak katılımını sağlayarak Türkiye ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyor. IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara "E-ticaret KOBİ'lerin geleceğini belirleyecek" dedi.



IdeaSoft, Türkiye'de 2013'ten bu yana her yıl ortalama yüzde 30 büyüyen, 2017 sonu itibarıyla 50 milyar liralık hacme ulaşması beklenen e-ticaret dünyasının kapılarını KOBİ'ler için açtı. Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı şirketlerinden IdeaSoft ile Beykent Üniversitesi'nin düzenlediği KOBİ E-ticaret Zirvesi,400'den fazla şirketin katılımıyla Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Şirket açıklamasına göre IdeaSoft, Google, Turkcell, BKM Express, MNG Kargo, Criteo, ebebek.com, Kalemlik.com ve e-hırdavat.com'un yöneticileri; dijital dönüşüm, online ödeme sistemleri, teslimat, mobil pazarlama ve tüketici memnuniyeti konularındaki bilgi ve deneyimlerini KOBİ'lerle paylaştı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin açtığı stantlar aracılığıyla, KOBİ yöneticileri ödeme sistemleri, dijital reklamcılık ve lojistik gibi alanlarda yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. E-ticaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla IdeaSoft'un bu yıl hayata geçirdiği etkinliklerin en büyüğü olan zirve; KOBİ'lerin e-ticarete aktif olarak katılımını sağlayarak Türkiye ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyor.



Zirvenin açılış konulmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, "2008'den bu yana dünyada yaşanan ekonomik krizin çözümü için alternatif olarak görülen dijital dönüşüm, Türkiye'de de hızla gelişiyor. Dijitalleşme; tüm sektörlerde, yeni insanlara ve yeni coğrafyalara ulaşarak, yepyeni bir gelir fırsatı sunuyor. Ülkemizde kullanım oranı yalnızca yüzde 2,5 olan e-ticarete özellikle KOBİ'lerin uyum sağlaması, hem kendi varlıklarını sürdürmeleri hem de ülke ekonomisine katkılarını artırmak için çok önemli. Bu kapsamda, Beykent Üniversitesi olarak KOBİ'lerin güçlenmesine destek vermek amacıyla, IdeaSoft ile birlikte "KOBİ E-ticaret Zirvesi"nin oluşumuna ortaklık etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Kobilerin ayakta kalmak ve büyümek için işlerini e-ticarete taşımaları gerektiğini belirten IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, "Türkiye'de ve dünyada yaşanan hızlı dijitalleşme süreci; üretici ve tüketici ihtiyaçlarını da bu yönde geliştirdi. Türkiye'de dev markaların dijitale olan yatırımları ve dijitaldeki hızlı büyüme, KOBİ'lerin bu sürece uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Türkiye'de e-ticaret sektöründe yüzde 50 pazar payına sahip bir şirket olarak, 2005 yılından bu yana e-ticarette KOBİ'lerin karını artırmak amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdik. KOBİ E-ticaret Zirvesi de e-ticareti uçtan uca tüm yönleriyle ele aldığımız ve sektöre yeni bir dijitalleşme algısı kattığımız dolu dolu bir etkinlik oldu" dedi. - İSTANBUL