E- devlet giriş nasıl yapılır? E- devlet şifre alma! E- devlet indir!

e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. E- devlet giriş nasıl yapılır? E- devlet şifre alma! E- devlet indir!

E- DEVLET ŞİFRE ALMA!

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

E- DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

PTT'den alınan e Devlet şifresiyle, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e devlete giriş sağlayabilirsiniz.

E DEVLET KULLANILAN HİZMETLER

Sosyal Güvenlik Kurumu/4A Hizmet Dökümü

• Adalet Bakanlığı/Dava Dosyası Sorgulama

• Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Borcu Sorgulama

• Türkiye Noterler Birliği/Adıma Tescilli Araç Sorgulama (Gerçek Kişi)

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu

• Emniyet Genel MüdürlüğüAraç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

• Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

• Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Tapu Bilgileri Sorgulama

• Adalet Bakanlığı/İcra Dosyası Sorgulama

• PTT Genel Müdürlüğü/Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

• Sosyal Güvenlik Kurumu/4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TÜVTÜRK Muayene Randevu Listeleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "E-Devlet'te bu yıl sonu itibarıyla 45 milyon olarak hedeflenen kullanıcı sayısını daha 2019 sonunda aştık. Bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaştı. 2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik. Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunuluyor. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu, 2 bin 123'ü belediye, 403'ü özel kurum, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi."

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