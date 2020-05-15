Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, polislerle iftar yaptı
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişindeki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarıyla iftar yaptı.
15.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:04
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişindeki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarıyla iftar yaptı.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım'ın da katıldığı iftarda, görev yapan tüm polislerin ramazan ayını kutlayan Almalı, polislerle sohbet ederek yapılan kontroller hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA