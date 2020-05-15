Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, polislerle iftar yaptı Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişindeki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarıyla iftar yaptı.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişindeki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarıyla iftar yaptı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım'ın da katıldığı iftarda, görev yapan tüm polislerin ramazan ayını kutlayan Almalı, polislerle sohbet ederek yapılan kontroller hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA