Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından göçmen kuş hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla 23 türden 81 kuş halkalanarak incelendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından göçmen kuş hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla 23 türden 81 kuş halkalanarak incelendi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, DÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla Özkan yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında Konuralp yerleşkesinde kuş halkalama çalışması yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin kuş geçişleri için önemli bir alan olduğunu bildiren Özkan, 30 Mart-25 Mayıs tarihlerinde yerli ve göçmen 23 türden 81 kuşun halkalandığını söyledi.

Bölge için bu çalışmanın düzenli hale getirilmesinin doğa araştırmaları bakımından önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Kuş halkalama; kuşlara zarar vermeyen sis ağları ile kuşların yakalayıp, her birinde özgün bir numara olan ve kimlik niteliği taşıyan, hafif, paslanmaz, alüminyum ya da çelik halkaların kuşların bacağına takılması ve kuşun serbest bırakılması işlemlerinden oluşmaktadır. Kuş halkalama çalışmaları, kuşların yaşamlarıyla ilgili bilgi edinmek üzere tüm dünyada yüzyılı aşkın süredir uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle, temelde kuşların göçleri (kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri, fizyolojileri) ve popülasyon dinamikleri (kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları, hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları, kaç yaşına kadar üremeye devam ettikleri, genç bireylerin dağılma oranları) araştırılmaktadır."

Özkan,Türkiye'nin kuş göçlerinde önemli konuma sahip olduğunu vurgulayarak, ilkbahar Afrika-Avrasya ve sonbahar Avrasya-Afrika kuş göçlerinde, Artvin (Borçka), Hatay (Belen) ve İstanbul Boğazı'nın çok sayıda kuş türünün ve kalabalık popülasyonların geçiş yaptığı dar boğazları oluşturduğunu aktardı.

Kuş halkalamanın, özellikle göç dönemlerinde göçmen kuş haraketliliğini takip edebilmek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, halkalama çalışmalarını desteklemekte ve koordine etmektedir. Ülkemizde aktif çalışan 5 farklı halkalama istasyonu mevcuttur. Bunlar; Cernek Halkalama İstasyonu, Boğazkent Halkalama İstasyonu, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Eymir Kuş Halkalama İstasyonu ve İstanbul Avcılar Kuş Halkalama İstasyonu'dur. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenli olarak bu istasyonlarda halkalama yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş