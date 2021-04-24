Düzce'de korona virüs denetimleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Dinamik Denetim Modeli kapsamında salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan denetimler sokağa çıkma yasağına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Dinamik Denetim Modeli kapsamında salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan denetimler sokağa çıkma yasağına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il de uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" devam ederken, kapsamlı korona virüs denetimleri de sokağa çıkma yasağında da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın öncülüğünde, kurum müdürleri, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Belediye zabıtları, Meslek Odaları ile denetim ekipleri tarafından kapsamlı denetimler yapılıyor. Bu kapsamda gıda ürünü satan yerler denetlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı