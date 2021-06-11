Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek
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Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek

Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Spor

Düzce'de farklı branşlarda milli takım forması terleten ve kentte sporla uğraşan gençler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek oldu.

Düzce'de farklı branşlarda milli takım forması terleten ve kentte sporla uğraşan gençler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek oldu.

Ellerindeki bayraklarla Düzce 18 Temmuz Stadı'na gelen yaklaşık 50 sporcu, büyük bir Türk bayağı açarak A Milli Takım futbolcularına başarılar diledi.

Gençlik Marşı'nı okuyan sporcular, "Milli takımımıza 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz." dedi.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan milli halterci Ulaşcan Kurnaz, geçen hafta Özbekistan'da yapılan şampiyonadan geldiğini söyledi.

Milli forma heyecanın çok ayrı bir duygu olduğunu vurgulayan Ulaşcan, "Milli takımımıza destek olmak istedik. Avrupa Şampiyonası'nda futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Umarım en iyi sonuçla ülkemize dönerler." ifadelerini kullandı.

Milli maltercilerden Tülay İlhan da turnuva öncesi çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Milli takımımızın bu akşam iyi bir başlangıç yapmasını diliyoruz. A Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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