Düzce'de "ata tohumları" gençlerin elinde yeşeriyor
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Düzce'de "ata tohumları" gençlerin elinde yeşeriyor

Düzce'de "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor Projesi" kapsamında, gençlerin köylüden toplayarak ektiği "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

Düzce'de
18.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:28

Düzce'de "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor Projesi" kapsamında, gençlerin köylüden toplayarak ektiği "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Ata tohumu seferberliği" kapsamında Düzce Gençlik Merkezinde görev yapan Kübra Günoğlu önderliğinde bir araya gelen 65 gönüllü genç, "ata tohumları"nı toplamak için köy ziyaretleri yaptı.

Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan gençler, 130'dan fazla çeşit unutulmaya yüz tutmuş tohum topladı.

Yaklaşık 6 aylık sürede tohumları kurdukları serada toprakla buluşturup elde ettikleri fideleri hazırladıkları bahçeye eken gençler, özenle yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, bamya gibi ürünlerin hasadına başladı.

"Ürünlerimizin tesciliyle ilgili de çalışıyoruz"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında fideleri yetiştirerek toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yazıcı, ürünlerin meyvelerini vermeyi başladığını belirterek, "Arazimizde şu an 65 farklı tohumdan elde etmeye çalıştığımız sebze ve bitkilerimiz var." dedi.

Domates, salatalık, fasulye, biber gibi ürünleri topladıklarını dile getiren Yazıcı, "İnşallah bu projemizde bize en büyük destek veren Bakanlığımıza ürünlerimizi götüreceğiz. Ürünlerimizin tesciliyle ilgili de çalışıyoruz. Buradaki maksat hasıl olmuş oldu. Ektiğimiz ürünlerin meyvesini almış olduk. Bu vesileyle projenin daha da geliştirilip büyütülmesini, ilgili kurumların desteğini alarak daha teknik bir altyapıyla hedeflerine daha fazla ulaşmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin desteği olmasa bu projeyi yürütemeyiz"

Yazıcı, projeyle ürünlerin değil, tohumların çoğaltılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ata tohumlarında ektiğimiz, bakımını yaptığımız ürünlerin hiçbirinde kesinlikle ilaç, katkı maddesi gibi bir şey yok. Tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla elde etmeye çalıştık. Gençlerimiz de gelip burada çapa yapıyor, ot temizliyor, mahsulleri topluyor. Onların desteği olmasa bu projeyi yürütemeyiz. Gençlerimiz sahip çıkıyor, biz de onlara öncülük ediyoruz. Gelecek nesillere bunu aktarmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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