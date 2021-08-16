Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması
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Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, depremin yıl dönümünde derin hüznün ve acının bir kez daha yüreklerde yaşandığını belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kentte 270 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin ardından çok daha acı şekilde izler bırakan 12 Kasım Düzce Depremi'nin, afetler konusunda bilinçli olma ve tedbirleri alma zorunluluğunu net olarak gösterdiğini vurgulayan Özlü, "Deprem yıl dönümleri, unutulmayan ve ders alınması gereken günlerdir. Bunları hiç unutmadan depreme karşı hazırlıklı olmamız, bilimsel çalışmaları önemsememiz ve uygulamamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özlü, deprem sonrası şehrin yapılanmasında ciddi adımlar atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düzce'de fiziksel değişimlere ve yıkımlara karşın yeniden yapılanmaya yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Yeniden şehir oluşturma çabaları içinde uzun vadeli projeler geliştirildi. Bugün belediye olarak biz de şehrimizin geleceği ve yeniden inşasına katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremle yaşamasını öğrenmeli, bu yönde şehrimizi ve kendimizi geliştirmeliyiz. Yaşanılan büyük acıları unutmadan önce alınacak tedbirlerle sağlıklı yaşam alanları oluşturma çabasına girilmesi gerekir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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